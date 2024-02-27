На Кубе начался Международный фестиваль сигар

Мероприятие посетили более 2,9 тыс. человек из 108 стран

ГАВАНА, 27 февраля. /ТАСС/. Международный фестиваль сигар в Гаване, который проводится там уже в 24-й раз, начал свою работу в понедельник и собрал более 2,9 тыс. специалистов, бизнесменов и ценителей табака из 108 стран, передает корреспондент ТАСС.

Местом проведения фестиваля по традиции стал Дворец съездов, где свои стенды развернули производители сигар и изготовители хьюмидоров - шкатулок ручной работы для хранения "абанос" (habanos), как называют сигары на Кубе. Программа фестиваля предусматривает посещение участниками форума табачных плантаций на западе республики, считающейся одним из лучших табаководческих регионов мира, и сигарных фабрик столицы. Кроме того, гости смогут принять участие в различных мастер-классах, в том числе по скручиванию сигар.

Организатором мероприятия выступает корпорация Habanos - совместное предприятие кубинской государственной компании Tabacuba и британской компании Imperial Tobacco. Habanos распространяет сигары 27 торговых марок класса премиум, изготовленных исключительно вручную, более чем в 150 странах. Наиболее высоким спросом в мире пользуются такие марки, как Cohiba Partagas, Montecristo, Romeo y Julieta, H.Upmann и Hoyo de Monterrey.

В прошлые годы гостями гаванского фестиваля сигар были такие знаменитости, как лауреат Нобелевской премии по литературе Габриэль Гарсиа Маркес, американский актер и политик Арнольд Шварценеггер, британская модель Наоми Кэмпбелл.

Визитная карточка Кубы

Представители Habanos отмечают, что наибольшим спросом кубинские сигары пользуются в Испании, Франции, Китае, Германии, Швейцарии, Ливане, ОАЭ, Великобритании и Канаде. В США "абанос" не поставляются из-за введенного Вашингтоном более полувека назад торгового эмбарго в отношении Кубы. Между тем в 2016 году экс-президент США Барак Обама снял ограничения на количество сигар, которые американские туристы могут привозить с Кубы домой.

Экспорт сигар является одним из основных источников бюджетных доходов Кубы. По словам представителей Habanos, в последнее время наблюдается значительный рост спроса на кубинские сигары в Китае. Около 65% производства табака на Кубе приходится на район Вуэльта-Абахо в западной провинции Пинар-дель-Рио. В табачной промышленности карибской страны заняты около 200 тыс. человек, а в разгар уборки урожая - 250 тыс. Tabacuba управляет на Кубе 96 сигарными фабриками. На 46 из них сигары производятся исключительно на экспорт и крутятся полностью вручную.