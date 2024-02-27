Хайнань открыл маршруты для экскурсионных автобусов по шоссе вокруг острова

Предполагается, что маршруты по кольцевой магистрали будут становиться более разнообразными и стимулируют развитие потребительского туризма

ХАЙКОУ /Китай/, 27 февраля. /ТАСС/. Администрация южнокитайской провинции Хайнань объявила о запуске экскурсионных автобусов по новой кольцевой туристической автомагистрали, которая опоясывает остров вдоль побережья. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

"Это позволит нам эффективно соединить транспортную сеть автодорог, которыми пользуются туристы, объединить перспективные туристические ресурсы вдоль маршрута", - приводит издание слова замглавы местного департамента культуры и туризма Ли Чжунгуана. По его словам, теперь приезжающие на Хайнань смогут получить еще более насыщенные впечатления от путешествия благодаря "сбалансированному и скоординированному" отдыху.

Первые экскурсионные автобусы начали ходить из Хайкоу (административный центр провинции) на восток острова - в город Вэньчан, где находится хайнаньский космодром, а также в Ваньнин - излюбленное место любителей серфинга. Предполагается, что маршруты по кольцевой магистрали будут становиться все более разнообразными и стимулируют устойчивое развитие потребительского туризма. Теперь гости Хайнаня получают возможность с легкостью посетить не только такие общеизвестные места, как пляжи Саньи и Линшуй-Лиского автономного уезда, но и добраться до достопримечательностей, которые прежде в силу транспортной специфики не привлекали к себе должное внимание.

Как прокомментировал представитель компании - оператора экскурсионных поездок Hainan Haiqi Yunshu ("Хайнань хайци юньшу"), на первом этапе после запуска автобусов туристы могут воспользоваться значительными скидками. В ходе путешествия им также предложат бесплатные закуски и напитки.

Ожидается, что по мере увеличения количества таких развлекательных маршрутов будет постоянно обогащаться и список прилагаемых к ним турпродуктов. Соответственно, туристы получат еще более приятный опыт от пребывания на Хайнане.

Шоссе вокруг острова для туристов

Вдоль кольцевой автотрассы, как отмечается, расположены сотни сельских туристических достопримечательностей, в том числе более 60 традиционных деревень, 7 баз морских видов спорта, а также свыше 20 курортов, около 30 доисторических объектов культурного наследия, десятки маяков и множество мест с великолепными природными пейзажами.

Туристическая кольцевая автомагистраль Хайнаня по протяженности достигает около 1 тыс. км. Инвестиции в ее строительство составили 16,35 млрд юаней ($2,3 млрд). Это шоссе было окончательно достроено в декабре прошлого года. Оно позволяет организовывать увлекательные туры по острову и привлекает к себе внимание отдыхающих со всего Китая, а также из других стран.