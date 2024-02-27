МЧС помогло устранить за год более 300 тыс. нарушений безопасности на объектах

По результатам проверок оштрафовано более 5 тыс. юридических и 11 тыс. должностных лиц, добавили в ведомстве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Свыше 300 тыс. нарушений обязательных требований пожарной безопасности устранено благодаря МЧС за год, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В течение года органами государственного пожарного надзора проведено 360 тысяч профилактических визитов и 89 тысяч контрольных мероприятий. В результате такой работы устранено 306 тысяч нарушений требований пожарной безопасности", - привели в пресс-службе слова главы ведомства Александра Куренкова.

По результатам проверок оштрафовано более 5 тыс. юридических и 11 тыс. должностных лиц. За неисполнение в срок предписаний инспекторов МЧС около 6,5 тыс. материалов передано в суды. Также более 29 тыс. документов о неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов передано в органы власти, в том числе 15 тыс. - в прокуратуру.

"Подавляющее количество пожаров из года в год происходит в жилье - это неподнадзорная для МЧС России среда. Порядка 95% всех пожаров возникают в частной собственности: домах и квартирах. Их жертвами становятся 85% всех погибших от огня", - уточнили в МЧС.