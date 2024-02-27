На Камчатке пенсионеры получат продуктовые наборы к дате воссоединения Крыма с Россией

Речь идет о жителях отдаленных районов края старше 65 лет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Социальная акция поддержки пенсионеров запущена на Камчатке, в рамках которой пожилые жители полуострова из удаленных районов края получат продуктовые наборы в честь 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Камчатцы "серебряного" возраста, проживающие в Соболевском, Быстринском, Усть-Камчатском, Карагинском, Олюторском, Пенжинском, Тигильском районах, Алеутском муниципальном округе и городском округе "поселок Палана", получат продуктовые наборы, которые позволят им отметить эту важную для нашей страны дату за праздничным столом с близкими и друзьями. В отдаленные районы Камчатского края накануне отправили уже более 1,2 тыс. продуктовых наборов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о жителях края старше 65 лет. Всего в отдаленные районы Камчатского края будет отправлено более 4 тыс. продуктовых наборов.

Как сообщили ТАСС в краевом правительстве, пенсионеры из краевой столицы и близлежащих населенных пунктов, а также Усть-Большерецкого района, не останутся без внимания в важную для страны памятную дату. На избирательных участках 15 и 17 марта они получат буклеты с рассказами о традиционных крымских блюдах и сертификаты для приобретения ингредиентов для их приготовления.