В Сахалинской области в 2024 году по нацпроекту восстановят более 3 тыс. га леса

Из федерального бюджета региону на лесовосстановление выделили более 32 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Сеянцы хвойных деревьев будут высажены этой весной в Сахалинской области на площади более 3 тыс. га леса, сообщили журналистам в пресс-службе правительства островного региона.

"В этом году в Сахалинской области восстановят леса на площади более 3 тыс. га (3 040 га - прим. ТАСС). В рамках нацпроекта "Экология", который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина, из федерального бюджета региону на лесовосстановление в 2024 году выделили более 32 млн рублей. Сейчас автономные учреждения и лесопользователи проверяют технику, подготавливают расходные материалы. В питомниках и на землях лесного фонда закладывают снежники для хранения посадочного материала", - рассказали в правительстве области.

В правительстве региона уточнили, что искусственное лесовосстановление в 2024 году проведут на площади 684 га, содействие естественному лесовосстановлению проведут на площади 2 356 га. По информации руководителя Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Романа Остапенко, основной объем посадки леса на островах будет проведен традиционно в мае-июне. Для этого в местных лесных питомниках уже вырастили 3 млн штук сеянцев хвойных пород. Из них лиственницы - 2,6 млн штук, ели аянской - 400 штук. Сформирован запас семян лесных растений в объеме 493,4 кг.

Сейчас автономные учреждения подготавливают планы-графики по выполнению работ в лесных питомниках, а также в теплицах. В марте в ОАУ "Центральное лесное хозяйство" заложат на снегование семена ели и лиственницы для последующего высева. Весной в питомниках запланирован посев лесных семян на площади 5 га, также планируется выращивание сеянцев с закрытой корневой системой, проведение агротехнических уходов за посевами, внесение пестицидов, агрохимикатов и прочее, рассказали в островном правительстве.

Работы по лесовосстановлению в регионах РФ ведутся по национальному проекту "Экология". Он нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России. Нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2019 года.

Эксперимент по нейтрализации парниковых газов

Ранее ТАСС сообщал, что в правительстве региона летом 2023 года подписали соглашение по лесоклиматическому проекту, в рамках которого в центральной части Сахалина до конца 2028 года высадят 21 млн сеянцев лиственницы. Высадка войдет в региональный эксперимент по нейтрализации парниковых газов.

С 1 сентября 2022 года на территории островной области проводится эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов. По некоторым оценкам, сахалинский лесоклиматический проект позволит нейтрализовать 3,1 млн тонн парниковых газов.

При стоимости 1 тыс. рублей за одну углеродную единицу капитализация проекта составит более 1 млрд рублей к 2062 году. Проект полностью соответствует критериям международных стандартов. Планируется его двойная аккредитация - на внутреннем и международном рынках (страны АТР).

"Это очень сложная и долгая работа, рассчитанная на 75 лет. Первые экономические результаты, связанные с продажей углеродных единиц, появятся через четыре года", - прокомментировал тогда заместитель председателя областного правительства Вячеслав Аленьков.