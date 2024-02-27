В Москве ожидаются облачная погода и до 2 градусов тепла

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и температура до плюс 2 градусов прогнозируются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от 0 до 2 градусов тепла, в ночь на среду - до минус 6 градусов.

Ветер южный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 3 градуса. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 9 градусов.