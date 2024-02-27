В Запорожской области компенсации за разрушенное ВСУ жилье получили почти 600 человек

Общая сумма выплат за 2023 год составила 138,4 млн рублей, сообщила заместитель министра труда и социальной политики региона Светлана Кривонос

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Почти 600 человек получили компенсации на общую сумму 138,4 млн рублей за разрушенное или поврежденное в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) жилье в Запорожской области в 2023 году. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра труда и социальной политики Запорожской области Светлана Кривонос.

"Созданы специальные комиссии при военно-гражданских администрациях, которые выезжают на объекты. Гражданин подает заявление, комиссия выезжает, устанавливает степень разрушения, признает жилье либо поврежденным, либо утраченным. Назначается компенсация, выплачивается, это выплата федеральная. В 2023 году 591 гражданину, чьи жилые помещения утрачены или повреждены, а также утрачено имущество первой необходимости в результате боевых действий на территории Запорожской области, выплачено 138,4 млн рублей", - объяснила замминистра.

Кривонос уточнила, что заявитель должен быть собственником помещения. "И это самая, наверное, большая проблема, что очень часто у людей в результате попадания снарядов теряются документы. Они просто либо сгорают, либо где-то глубоко под завалами, и восстановить их на сегодняшний момент невозможно. Мы, конечно, над этим работаем", - сказала она.

По ее словам, комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях в 2023 году приняла решения о выплате компенсаций за вред жизни и здоровью граждан, причиненный в результате агрессии Украины, 252 заявителям на общую сумму 104,6 млн рублей. Кривонос уточнила, что за легкое ранение положено 100 тыс. рублей, за тяжелое 500 тыс. рублей, 750 тыс. рублей - за установленную инвалидность и 1 млн рублей в случае гибели близкого родственника.

По итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года, Запорожская область стала российским регионом. Сейчас более 70% области находится под контролем РФ, остальная часть удерживается ВСУ. Украина продолжает обстреливать из артиллерии населенные пункты, находящиеся вблизи линии боевого соприкосновения: Пологовский, Васильевский районы, Токмак, Энергодар и другие.