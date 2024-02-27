На севере Красноярского края отменили занятия в школах из-за непогоды

Согласно прогнозам синоптиков, в центральных и южных районах края температура воздуха может опуститься до минус 38 градусов

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Занятия в школах отменили в ряде населенных пунктов на севере Красноярского края. Кроме того, ограничено движение транспорта на некоторых участках трасс из-за сильного ветра до 30 м/с и морозов, сообщают единые дежурные диспетчерские службы (ЕДДС) районов.

"В связи с понижением температуры воздуха 27 февраля до минус 35 градусов учебные занятия у учеников с 1-6-е классы в школах п. Тебя и Вангаш отменяются. Также отменены занятия в начальных классах школах поселка Брянка Северо-Енисейского района", - сообщает ЕДДС района.

В администрации Норильска сообщили, что из-за непогоды занятия отменены у учащихся первой смены в школах города. Кроме того, по решению руководства Надеждинского металлургического комбината у дневной смены завода в Норильске объявлена актировка.

По данным регионального главка МЧС, автодорога Норильск - Кайеркан - Алыкель, ведущая в аэропорт, закрыта для всех видов транспорта. "Участок автодороги Дудинка - Алыкель также закрыт для всех видов транспорта, кроме технологического", - сообщили в МЧС.

По данным Среднесибирского УГМС, 27 февраля на севере Красноярского края ожидаются ветер местами с порывами до 30 м/с и метель. "В центральных и южных районах Красноярского края будет морозная погода, температура воздуха ночью местами до минус 38 градусов", - сообщает УГМС.