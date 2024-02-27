На Курилах ожидаются метель и почти ураганный ветер

К территории островов подойдет циклон со стороны Тихого океана

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют на 28 февраля приход на территорию Курильских островов циклона, который принесет снег, метель и почти ураганный ветер. Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Циклон подойдет со стороны Тихого океана. Ожидаются снег, метель, сильный ветер", - рассказал собеседник агентства.

По информации синоптиков, порывы северного ветра на Курилах 28 февраля будут достигать 25-30 м/с.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области журналистам сообщили, что в связи с ожидаемой непогодой объявили на 28 февраля экстренное предупреждение на территории Курильского, Южно-Курильского и Северо-Курильского районов (вся населенная территория Курильского архипелага). "В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - подчеркнули в управлении.

В настоящее время на Курилах осадков нет, дует умеренный ветер. Температура воздуха на территории южной группы архипелага в дневное время - около минус 2 градусов, на северной территории - около минус 8 градусов.