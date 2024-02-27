В Бурятии в 2024 году создадут молодежный проектный офис

Там будет проходить обучение технологиям социального проектирования

УЛАН-УДЭ, 27 февраля. /ТАСС/. Молодежный проектный офис начнет работу в Бурятии в этом году. Об этом сообщил ТАСС министр спорта и молодежной политики республики Иван Козырев.

"С апреля мы создаем такой проектный офис. В нем молодые люди будут обучаться участию в конкурсах грантов, будет оказываться поддержка ребятам, желающим участвовать в различных форумах, в том числе по линии Росмолодежи", - сказал Козырев.

В новом проектном офисе будет проходить обучение технологиям социального проектирования для того, чтобы молодые люди вовлекались в работу по реализации полезных для общества идей, занималась развитием творческих способностей. Кроме того, благодаря победе в федеральном конкурсе "Регион для молодых" Бурятия в 2024 году получит около 51 млн рублей на капитальный ремонт Домов молодежи в городе Гусиноозерске и селе Петропавловка Джидинского района. В обновленных пространствах для местной молодежи будут созданы коворкинг-центры, фотостудии, пространства для реализации социально полезных инициатив.

Министр отметил, что в настоящее время молодежной политике уделяется большое внимание, в том числе в части патриотического воспитания, популяризации волонтерства. "В прошлом году в Улан-Удэ открылся один из 12 в стране центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". По итогам 2023 года подготовку в нем прошли более 1,5 тыс. человек - это школьники, студенты, - отметил Козырев. - Количество волонтеров в республике превышает 98 тыс. человек".

Нацпроект "Образование" предусматривает вовлечение граждан в волонтерскую деятельность через центры добровольчества, создаваемые на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений. С 1 января 2021 года реализуется федеральный проект "Патриотическое воспитание", направленный на формирование общечеловеческих ценностей. Проект создан для поддержки мероприятий патриотической направленности, которые проводят в школах и колледжах.