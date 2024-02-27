Акселератор для победителей конкурса брендов АСИ начнет работу в марте

В нем примут участие около 200 брендов, сообщила гендиректор агентства Светлана Чупшева

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Акселерационная программа для 200 финалистов и полуфиналистов конкурса брендов "Знай наших", проводимого Агентством стратегических инициатив (АСИ), будет запущена в марте. Об этом в интервью ТАСС сообщила гендиректор агентства Светлана Чупшева.

"Мы планируем запустить акселератор в марте, после подведения итогов конкурса. Участниками станут около 200 брендов - это и финалисты, и полуфиналисты конкурса", - сказала она.

По словам Чупшевой, участников программы, например, научат тому, "как один и тот же товар можно упаковать под разные целевые аудитории, как сформулировать спрос со стороны конкретной целевой аудитории, как сформировать за счет бренда добавленную стоимость продукта". "Это именно те задачи, которые перед собой ставят сегодня компании, и за решениями которых они в том числе приходят на конкурс", - отметила гендиректор АСИ.

В январе по время поездки в Казань Чупшева сообщала, что программа будет подготовлена и проведена при участии экспертов в сфере креативных индустрий, брендинга, маркетинга.

Конкурс "Знай наших" организован, чтобы поддержать перспективные отечественные бренды во всех регионах страны. Впервые он прошел в 2023 году по поручению президента и собрал порядка 5 тыс. участников - растущих российских компаний с высокой степенью локализации производства. Победители получили поддержку в продвижении их продукции и смогли за год значительно увеличить объемы продаж и прибыль. В этом году количество заявок на конкурс превысило 12 тыс. - это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.