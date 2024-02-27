Суд взыскал более 580 тыс. рублей с клуба "Мутабор" за долги по музыкальным трекам

Заведение в нарушение своих обязательств не оплатило гонорары за использование песен во время мероприятий Shelter, "Фестиваль Outline пре-ивент", SO ICY, Pyrokmesis и 8-u, проходивших с 2022 по 2023 годы, указано в материалах дела

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы взыскал с ночного клуба "Мутабор", известного благодаря "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой, более 580 тыс. рублей за долги по музыкальным композициям, которые использовались на мероприятиях заведения. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Арт центр" (владелец торговой марки "Мутабор" - прим. ТАСС) в пользу общероссийской общественной организации "Российское авторское общество" (РАО) 325 470 рублей задолженности, 161 669 рублей 46 копеек пени, пени на сумму 325 470 рублей, исходя из расчета 0,3% за каждый день просрочки с 18.08.2023 по дату фактического исполнения обязательства, 94 800 рублей штрафа, 14 639 рублей - возмещение расходов по госпошлине ", - сказано в документе. Там подчеркивается, что решение суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде.

Согласно материалам дела, между РАО и ответчиком в 2021 году был заключен договор, по которому "Арт центр" получил право на использование произведений, входящих в репертуар авторского общества в ходе вечеринок и концертов, которые проходят в "Мутаборе". Однако ответчик не исполнил свои обязательства и не оплатил гонорары за музыкальные треки, которые звучали во время мероприятий Shelter, "Фестиваль Outline пре-ивент", SO ICY, Pyrokmesis и 8-u. Все они прошли в период с 2022 по 2023 годы. Официальными комментариями сторон ТАСС пока не располагает.

ООО "Арт центр" владеет "Мутабором" с 2020 года. По данным Федеральной налоговой службы, выручка компании по итогам 2022 года составила 133 млн рублей, чистая прибыль - порядка 1,5 млн рублей. "Российское авторское общество" - некоммерческая общероссийская общественная организация, созданная в 1993 году для коллективного управления авторскими правами в тех случаях, когда осуществление этих прав в индивидуальном порядке затруднительно.

Лефортовский суд Москвы в начале января признал ООО "Арт центр" виновным по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовых, ресторанах, кафе, барах) и назначил наказание в виде приостановки деятельности на срок 90 дней, исчисляя его с 27 декабря 2023 года. Как сообщалось ранее, решение о приостановке работы клуба "Мутабор" обжаловано во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Протокол в отношении заведения был составлен Роспотребнадзором.

Гостями "голой вечеринки" 21 декабря в "Мутаборе" были артисты Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.