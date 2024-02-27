Представители кандидатов в президенты обсудили цифровизацию медицины и зарплаты врачей

Также они затронули проблему заболеваемости инфекционными болезнями

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. Доверенные лица кандидатов в президенты РФ в ходе предвыборных дебатов в студии телеканала "Россия-1" обсудили развитие высокотехнологичной медицины, предложив также повысить зарплаты врачам, уезжающим в сельскую местность.

"Был принят национальный проект "Здравоохранение", который в первую очередь был направлен на модернизацию первичного звена", - напомнил представитель кандидата-самовыдвиженца, действующего главы государства Владимира Путина ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова Олег Янушевич. Он отметил, что к 2023 году было проведено 152 тыс. высокотехнологичных медицинских вмешательств детям, "у взрослых это число увеличилось в семь раз", составив в прошлом году 1,4 млн. Янушевич добавил, что цифровизация и доступность для каждого гражданина остаются основными задачами по развитию здравоохранения.

В свою очередь представитель кандидата в президенты от ЛДПР, лидера партии Леонида Слуцкого Иван Зайцев предложил увеличить выплаты по существующим программам "Земский врач" и "Земский фельдшер" до 4 млн рублей, для того, чтобы на эти средства участники программы могли приобрести жилье и обустроить жизнь на новом месте. Также среди инициатив либерал-демократов на этих выборах - введение единой системы оплаты труда медиков и возвращение системы работы по распределению после вуза.

Доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова Геннадий Куликов остановился на проблемах заболеваемости инфекционными болезнями, в частности, кори и туберкулеза. Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков не прислал доверенное лицо на дебаты.