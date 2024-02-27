Хайнань ускорит развитие селекции, океанологии и космонавтики

Ожидается, что аэрокосмический индустриальный парк на острове сыграет ключевую роль в китайской программе запуска ракет-носителей, которая реализуется усилиями частных компаний, пишет газета "Хайнань жибао"

ХАЙКОУ /Китай/, 27 февраля. /ТАСС/. Администрация Хайнаня будет содействовать ускоренному развитию наукоемких отраслевых проектов в области селекции и растениеводства, океанологии и космонавтики. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на департамент науки и техники провинции.

По сведениям издания, местные власти намерены целенаправленно стимулировать перспективные биологические разработки, глубоководные морские исследования, обеспечивать реализацию программ, связанных со спутниковыми данными. Параллельно планируется формировать инновационную платформу, создавать новые стимулы для того, чтобы успехи в научно-производственной сфере становились драйвом для долгосрочного устойчивого развития Хайнаньского порта свободной торговли.

Все более важную роль в программе КНР по освоению околоземного пространства и исследованию Вселенной, как отмечается, будет играть город Вэньчан (северо-восток Хайнаня). Там находится космодром, а также космический городок, на территории которого расположены профильные организации и компании, готовые к международному сотрудничеству.

Мэр Вэньчана, заместитель секретаря парткома города Лю Чун уточнил, что в ближайшее время местные компетентные ведомства планируют интенсивно развивать построенную в прошлом году стартовую площадку для коммерческих запусков, ускоренными темпами создавать ракетный промышленный кластер. Одна из ключевых задач - сформировать массовое инновационное производство и цепочки поставок с низкими издержками.

Ожидается, что аэрокосмический индустриальный парк на Хайнане сыграет ключевую роль в китайской программе запуска ракет-носителей, которая реализуется усилиями частных компаний. Этот парк, как отмечает "Хайнань жибао", будет ориентирован прежде всего на потребности рынка и станет платформой мирового уровня для взаимодействия с заинтересованными партнерами из других стран. Кроме того, он продолжит развиваться как ключевая достопримечательность острова, привлекающая толпы туристов.

Инновационное растениеводство и глубоководные проекты

Как полагает директор Центра изучения Хайнаньского порта свободной торговли при Государственном институте исследований Южно-Китайского моря Юй Тао, космонавтика, а также современное семеноводство и океанология обеспечат провинции интенсивный рост. Благодаря этому должен существенно повыситься и ее международный статус.

Ключевое значение в развитии сферы биотехнологий Хайнаня отводится Селекционной кремниевой долине, которая путем объединенных усилий правительства, бизнеса и научных учреждений создается в городе Санья (южная часть острова). Предполагается, что эта площадка позволит выводить новые сорта растений, благодаря которым аграрный сектор и пищевые отрасли Китая смогут обеспечивать потребителей еще большим объемом высококачественного продовольствия.

Из-за своего географического положения Хайнань имеет для КНР важное стратегическое значение в плане освоения запасов углеводородов, залегающих на шельфе в Южно-Китайском море. Такие технологии, как глубоководная полупогружная платформа "Шэньхай-1", стали эффективным методом по разработке подводных газовых месторождений. Это способствует усилению энергетической безопасности Китая, дает ему доступ к крайне востребованным экологически чистым топливным ресурсам.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.