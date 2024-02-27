Министр науки Казахстана и спецпредставитель президента РФ обсудили вопросы сотрудничества

Стороны договорились об улучшении условий получения качественного и доступного образования студентами двух стран

АСТАНА, 27 февраля. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в ходе встречи с министром науки и высшего образования Казахстана Саясатом Нурбеком обсудил сотрудничество в сфере высшего образования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования Казахстана.

"Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества по линии науки и высшего образования двух дружественных стран. Глава ведомства [Саясат Нурбек] подробно остановился на последних достижениях отечественной науки, филиалах зарубежных вузов, модернизации высшего образования и программах для ученых", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны пришли к договоренности об улучшении условий получения качественного и доступного образования студентами двух государств.

В ходе встречи Швыдкой рассказал о трансформации, проводимой Министерством науки и высшего образования России.

"Саясат Нурбек подчеркнул, что между Казахстаном и Россией налажено многолетнее плодотворное сотрудничество в области науки и высшего образования. Кроме того, в рамках партнерства открыты филиалы ведущих вузов РФ в Казахстане", - пояснили в пресс-службе.

По данным министерства, в республике активно работают филиалы Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" на базе КазНУ имени аль-Фараби, РГУ нефти и газа имени Губкина на базе Utebayev University, а также представительство Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева на базе Таразского регионального университета имени Дулати. Планируется, что осенью 2024 года там откроют филиал РХТУ имени Менделеева.