За пять лет реализации программы "Москва - добрый город" для НКО выделили два млрд рублей

Сергей Собянин отметил, что с 2002 года в рамках Конкурса грантов для НКО город поддержал более 3,2 тыс. социальных инициатив

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Около 548 столичных некоммерческих организаций (НКО) получили 2 млрд рублей за 5 лет реализации программы "Москва - добрый город". Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва в свою очередь поддерживает некоммерческий сектор. В экосистему помощи НКО входит комплекс проектов грантовой, имущественной и информационной поддержки. <...> А за пять лет реализации программы "Москва - добрый город" 548 некоммерческим организациям выделили 2 млрд рублей", - написал мэр.

Он отметил, что с 2002 года в рамках Конкурса грантов для НКО город поддержал более 3,2 тыс. социальных инициатив, в которых поучаствовали 9 млн человек. Весной 2023 года 42 НКО, которые помогают участникам СВО и членам их семей, направили дополнительно 90 млн рублей. Кроме того, столица выделяет НКО помещения для работы в безвозмездное пользование на три года с возможностью пролонгации договоров, а в окружных коворкинг-центрах они могут воспользоваться площадками для организации мероприятий, индивидуальными рабочими местами и переговорными комнатами. Также в Москве был создан первый в России государственный социальный маркетплейс, где можно приобрести товары, сделанные в инклюзивных мастерских города. Кроме того, было запущено приложение с интерактивной картой социальных услуг, на которой москвичи могут найти некоммерческую организацию рядом с домом, где им окажут необходимую помощь.

"Ежедневно сотрудники благотворительных организаций оказывают помощь тем, кто в ней нуждается: горожанам с инвалидностью, представителям старшего поколения, семьям в трудной жизненной ситуации, заботятся о животных и окружающей среде. Их кропотливая работа вызывает восхищение", - подчеркнул Собянин.