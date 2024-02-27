В Ростове-на-Дону в декабре пройдет второй международный кинофестиваль "Линия фронта"

По словам президента фестиваля Андрея Кудрякова, ожидается расширение географии участников мероприятия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 февраля. /ТАСС/. Второй международный фестиваль документального кино и медиапроектов "Линия фронта" пройдет в Ростове-на-Дону в декабре текущего года. Как ожидается, география его участников расширится, сообщил ТАСС президент фестиваля Андрей Кудряков.

"Кинофестиваль мы планируем провести с 3 по 6 декабря. В этом году, мы уверены, что расширится и география участников фестиваля, и войдут сюда и Вьетнам, и Китай, возможно, Япония, которая тоже снимает интереснейшие фильмы. Безусловно, география расширится и внутри нашей страны. К нам уже обратилось очень много интереснейших кинематографистов из северных регионов РФ - Якутии, Архангельска, Сибирского федерального округа. Кинематографисты готовы представить фильмы о нашей стране, ее истории и культуре. И я уверен, что это будет очень важно для нас", - сказал Кудряков.

По его словам, фестиваль позволит открыть имена молодых авторов, которые только начинают свой путь в кинематографе. "Одна из задач нашего кинофестиваля - это открытие новых имен, новых талантов, дать возможность молодым патриотичным кинематографистам, операторам, режиссерам, сценаристам рассказать о себе, показать свои работы. И мы к этому открыты. То же самое касается и блогеров, тех, которые только начинают свой путь. Мы не будем смотреть на количество подписчиков, а будем смотреть на контент, на то, что он должен быть яркий, интересный, самобытный, оригинальный. Мы действительно и для всех телевизионных проектов со всех стран и очень хотим увидеть будущее телевидения на кинофестивале", - отметил собеседник агентства.

Также предполагается участие авторов фильмов, рассказывающих о специальной военной операции, из новых регионов России, в том числе из Херсонской и Запорожской областей, запланировано проведение мастер-классов, творческих встреч со зрителями.

Первый международный фестиваль "Линия фронта" прошел в Ростове-на-Дону в ноябре 2023 года. Он был создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Российского военно-исторического общества, Союза журналистов России с целью развития отечественной кинодокументалистики, выявления и поддержки талантливых режиссеров, операторов, сценаристов документального кино, создателей телевизионных передач и медиаконтента. Оргкомитет фестиваля принял около 300 заявок от кинематографистов и журналистов из 11 стран. ТАСС выступил генеральным информационным партнером фестиваля.