27 февраля, 05:08
Военная операция на Украине

МЧС ДНР подключится к разминированию Авдеевки после стабилизации обстановки

Пока там слишком близко линия боевого соприкосновения, сообщил глава регионального спасательного ведомства Алексей Кострубицкий

ДОНЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Саперы МЧС Донецкой Народной Республики подключатся к работам по разминированию в Авдеевке, когда это позволит сделать оперативная обстановка. Об этом ТАСС сообщил глава регионального спасательного ведомства Алексей Кострубицкий.

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"Мы приступим к разминированию тогда, когда позволит безопасность. Пока там слишком близко линия боевого соприкосновения. Как только станет безопасно, мы эту работу сделаем", - сказал собеседник.

Кострубицкий подчеркнул, что для участия в работах у ведомства все готово. В настоящий момент спасатели занимаются эвакуацией жителей из города и их размещением в пунктах временного размещения. 

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