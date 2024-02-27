Первые дни марта в Москве будут теплее климатической нормы

По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, температура в городе превысит климатическую норму на 2-4 градуса

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Температура первой декады марта в столице будет на 2-4 градуса выше климатической нормы, сообщил ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Первая декада марта будет теплее климатической нормы на 2-4 градуса", - сказал он.

Синоптик рассказал, что 27 февраля температура воздуха в Москве поднимется до 2 градусов тепла, а в области ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. "Погода ожидается облачная с прояснениями, без осадков. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица. Ветер южный 4-9 м/с, атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, но [будет] выше нормы - барометр показывает 756 мм ртутного столба (норма для Москвы 748 мм рт. ст. - прим. ТАСС)", - добавил Леус.