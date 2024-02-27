К 2030 году число маршрутов речного транспорта в Москве намерены увеличить с двух до семи

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что будет начато обновление прогулочного речного флота с заменой дизельных судов на современные электрические

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Речной транспорт в Москве появился в 2023 году, и уже к 2030 году планируется увеличение числа маршрутов с двух до семи, сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"В 2023 году мы возродили регулярный речной транспорт на Москве-реке. К 2030 году число маршрутов речного транспорта планируем увеличить с 2 до 7. А число поездок - с 3,5 тыс. до 24,3 тыс. в сутки. Будет начато обновление прогулочного речного флота с заменой дизельных судов на современные электрические", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас электромобили составляют 0,2% автомобильного парка Москвы, однако к 2030 году их доля вырастет до 7%.

"Чтобы подготовить город к массовому использованию электромобилей, Правительство Москвы будет стимулировать создание развитой сети зарядных станций на улицах, во дворах, а также в паркингах торговых и офисных центров. Количество ЭЗС должно вырасти до 30 тыс. в 2030 году", - добавил мэр.