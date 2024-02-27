В Сиднее предупредили жителей о нашествии ядовитых пауков

По словам экспертов, дожди и жара создали идеальные условия для смертельно опасных воронковых пауков

СИДНЕЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс рекомендовали жителям Сиднея соблюдать предельную осторожность из-за появления большого числа смертельно опасных пауков в домах и квартирах. Соответствующее объявление опубликовал парк рептилий, на базе которого работает единственная в стране лаборатория по изготовлению антидота к яду пауков.

Как отмечается в рекомендации, жаркая и влажная погода заставила ядовитых хищников покинуть свои убежища и искать прохладу в жилых домах и дворах. По словам экспертов, дожди и жара создали идеальные условия для смертельно опасных воронковых пауков. "У этих пауков наступил сезон размножения, так что они очень активны", - предупредила смотритель парка рептилий Эмма Тени, добавив, что эти хищники не боятся людей и "охотно ищут укрытие в домах, прачечных или гаражах".

Согласно данным властей штата, сообщения о появлении воронковых пауков в домах людей проступают ежедневно, поэтому жителям Сиднея и соседних городов "стоит помнить о правилах безопасности и сразу обращаться за медицинской помощью после любого укуса". "Важно, чтобы австралийцы имели представление о правилах первой помощи и знали, как безопасно ловить пауков, из яда которых мы готовим противоядие", - сказала Тени.

Сиднейский лейкопаутинный (или воронковый паук) обитает в радиусе 160 км от Сиднея и в самом городе. Членистоногие нападают при малейшей угрозе и атакуют, как правило, несколько раз подряд. Это один из немногих видов пауков, которые могут причинить серьезный вред здоровью человека, вплоть до летального исхода.