"Новые люди" направили на отзыв в кабмин законопроект о создании алиментного фонда

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков пояснил, что сейчас родитель, который воспитывает ребенка один, вынужден обращаться в суд и ждать, пока приставы отыщут должника

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. "Новые люди" подготовили и направили на отзыв в правительство РФ проект базового закона об алиментном фонде, который должен упростить механизм получения алиментов родителями, в одиночку воспитывающими ребенка. Об этом сообщает пресс-служба фракции.

Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России Владислав Даванков и депутат Ксения Горячева.

"Мы предлагаем создать государственный алиментный фонд и выплачивать деньги оттуда, чтобы родитель сразу мог их потратить на детей. Должник по алиментам в свою очередь будет обязан компенсировать эти средства государству", - пояснил суть инициативы Даванков, слова которого приводит пресс-служба.

Парламентарий пояснил, что сейчас родитель, который воспитывает ребенка один, вынужден обращаться в суд и ждать, пока приставы отыщут должника. "А это очень непросто. Иногда алиментщики специально прячутся от ответственности, живут не по прописке, получают зарплату в конвертах. Максимально усложняют жизнь приставам. И, самое главное, заставляют страдать собственных детей", - добавил вице-спикер Госдумы.

Ксения Горячева отметила, что в 2023 году количество разводов составило две трети от числа заключенных браков. "В таких условиях решение о ребенке дается очень непросто. Оба родителя должны нести за детей равную ответственность. Если возникают сложности, наша задача - в первую очередь помочь ребенку. И уже потом разбираться в тонкостях каждой конкретной ситуации", - добавила она.