В Херсонской области сообщили об ударе ВСУ по соцобъектам и жилому дому

По словам председателя правительства региона Андрея Алексеенко, пострадавших нет

ГЕНИЧЕСК, 27 февраля. /ТАСС/. Дрон Вооруженных сил Украины минувшей ночью ударил по гуманитарному штабу и многофункциональному центру в Новой Каховке. В соседнем Каховском районе удару подвергся многоквартирный жилой дом, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Сегодня ночью ударный дрон нацистов совершил налет на гуманитарный штаб и МФЦ Новой Каховки. Из-за ночного времени, к счастью, обошлось без пострадавших. Но важный для населения социальный объект, где оказывали помощь и оформляли документы, выплаты, пострадал. А в поселке Чернянка соседнего Каховского района враг ударил по многоквартирному жилому дому, здание также получило серьезные повреждения", - написал Алексеенко.

Он заверил, что жизнь на правом берегу после этого не остановится. "Все объекты оперативно после ударов восстанавливаются. Без гуманитарной помощи и услуг МФЦ жители Новой Каховки также не останутся", - сказал председатель правительства Херсонской области.