На Урале по итогам форума "Утро" создадут социальную сеть "Урал рабочий"

В 2024 году на форуме ожидается около 1 тыс. участников, в числе которых работающая молодежь, студенты и школьники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Социальную сеть "Урал рабочий" для поиска работы, общения, обмена опытом и решения социальных задач работающей молодежи создадут по итогам форума "Утро", который пройдет с 23 по 28 июня в Свердловской области. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

"По итогам форума планируется создать социальную сеть "Урал рабочий" - интерактивное приложение для поиска работы, общения, обмена опытом и решения социальных задач работающей молодежи, а также приложение "На Урале - работать" - для организации экскурсий на предприятия Урала. Кроме этого, будет сформулированы предложения для органов власти регионов УрФО по повышению привлекательности рабочих профессий и снижения дефицита кадров для промышленности", - говорится в сообщении.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев уточнил, что в 2024 году на форуме ожидается около 1 тыс. участников - работающая молодежь, студенты и школьники. Основной мотив образовательной программы - "Урал профессиональный". Каждый регион готовит свою часть программы.

В 2024 году "Утро" пройдет на площадке нового кампуса Уральского федерального университета. "Урал - это прекрасное место для жизни, работы, творчества и развития. Лучшая молодежь Урала своими глазами увидит, как возникновение новых современных пространств - таких, как кампус УрФУ - развивает город и помогает становиться профессионалами", - отметил ректор вуза Виктор Кокшаров.

"Утро" - форум молодежи Уральского федерального округа. Организаторами форума в 2024 году выступают аппарат полномочного представителя президента России в УрФО, правительство Свердловской области, Росмолодежь, правительства регионов УрФО.