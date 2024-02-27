В Думе предложили ввести льготный тариф на подключение электроэнергии для семей бойцов СВО

Сумма тарифа составит 550 рублей за 15кВТ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов и первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (СРЗП) обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести льготный тариф на подключение к электроэнергии для многодетных семей, а также семей участников СВО. Копия обращения есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу рассмотреть возможность возвращения льготного тарифа в размере 550 рублей за 15кВТ на подключение электроэнергии для многодетных семей и семей участников специальной военной операции, а также представить позицию правительства РФ по данному вопросу", - говорится в обращении.

Депутаты отмечают, что с 1 июля 2023 года вступило в силу постановление правительства, в результате которого "стоимость подключения индивидуального дома к электросетям по льготному тарифу выросла с 550 до 15 тыс. рублей. "Однако, по данным Росстата, в 2022 году 37,7 % многодетных семей относились к малоимущим, для которых сумма в 15 тыс. рублей является крайне значительной. Следовательно, снижается эффективность предоставления земельного участка как меры поддержки многодетной семьи", - подчеркивается в письме.

Миронов и Лантратова считают, что бесплатное предоставление многодетным семьям земельных участков служит одной из эффективных мер по улучшению демографической ситуации. Они также напомнили, что президент России Владимир Путин своим распоряжением рекомендовал властям регионов, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, бесплатно выдавать земельные участки героям специальной военной операции (СВО).

При этом зачастую участки, предоставляемые многодетным или отличившимся ветеранам боевых действий, не подключены к необходимым инженерным коммуникациям, утверждают депутаты.