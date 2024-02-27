В Москве построят новый вестибюль на станции метро "Домодедовская"

Рядом с вестибюлем оборудуют дополнительные остановки с навесами от дождя и разворотные площадки для наземного транспорта

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Новый вестибюль появится на станции метро "Домодедовская" в Москве, рядом оборудуют остановки с навесами и разворотные площадки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"На станции метро "Домодедовская" появится новый вестибюль. Его построят между выходами № 1 и 2-3. Рядом оборудуют дополнительные остановки с навесами от дождя и разворотные площадки для наземного транспорта. Работы планируется завершить в следующем году", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, станция "Домодедовская" - одна из самых востребованных в московском метро. Здесь также расположен большой пересадочный узел наземного городского транспорта. Благодаря вводу нового вестибюля пересадки станут комфортнее и быстрее.

У пассажиров появится больше вариантов маршрутов, а другие выходы со станции станут свободнее. Пересаживаться с метро на наземный транспорт будет удобнее, пассажиры смогут делать это быстрее на несколько минут, добавляется в материале.