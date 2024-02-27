Вячеслава Лебедева похоронят на Новодевичьем кладбище

Прощание с председателем Верховного суда состоится 28 февраля в Колонном зале Дома Союзов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева похоронят в среду, 28 февраля, на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда.

"Похороны Вячеслава Михайловича состоятся 28 февраля на Новодевичьем кладбище", - подтвердили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что прощание с председателем Верховного суда состоится 28 февраля в Колонном зале Дома Союзов.

Лебедев, возглавлявший Верховный суд с июля 1989 года, умер 23 февраля на 81-м году жизни. В медицинских службах уточнили, что причиной смерти стала болезнь.