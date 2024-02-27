СМИ: тысячи протестующих фермеров стягиваются к Варшаве

Ожидается, что в акции протеста примут участие от 30 до 50 тыс. человек

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Колонны протестующих фермеров из разных воеводств Польши стягиваются к Варшаве для проведения марша протеста и других акций. Об этом сообщает телеканал Polsat.

"Организаторы заявили о 10 тыс. участниках и уверяют, что марш будет мирным и пешим, поскольку в Варшаву нельзя въезжать на сельскохозяйственной технике", - цитирует Polsat заявление столичной мэрии.

По данным самих организаторов акции, ожидается, что в ней примут участие от 30 до 50 тыс. человек. Кроме фермеров в ней примут участие шахтеры и охотники.

Марш протеста против сельскохозяйственной политики Брюсселя начнется в центре города в 11:00 по местному времени (13:00 мск). Затем протестующие намерены выйти к зданиям Сейма (нижней палаты парламента) и канцелярии премьер-министра Дональда Туска.

Polsat сообщает, что некоторые дороги, ведущие к Варшаве, с утра заблокированы группами фермеров с сельхозтехникой.

Столичная полиция предупредила, что в связи с маршем фермеров в городе возможны затруднения в уличном движении.