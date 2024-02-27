ВЦИОМ: четверть россиян считают, что общество стало более социально справедливым

Также 44% опрошенных полагают, что уровень социальной справедливости не изменился

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Порядка 26% опрошенных россиян полагают, что общество за последний год стало более социально справедливым. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"За последний год наше общество стало более социально справедливым, так думает четверть россиян (26%, +10 п.п. к 2020 г.), и доля оптимистов превышает долю пессимистов (22%, -4 п.п. к 2020 г.)", - говорится в сообщении.

При этом 22% респондентов ответили, что общество стало менее социально справедливым, а 44% полагают, что уровень социальной справедливости не изменился.

По данным ВЦИОМ, 50% россиян ответили, что для них социальная справедливость - это социальные гарантии, 23% определили справедливость через экономические гарантии, еще 14% говорили о правовых гарантиях.

Согласно опросу, 31% респондентов полагают, что социальная справедливость состоит в равенстве всех перед законом, 16% - в экономической модели социальной справедливости (нет богатых и бедных), еще 16% - в том, чтобы положение каждого определялось результатами его труда.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 18 февраля 2024 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.