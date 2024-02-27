В Подмосковье для больниц закупят почти 140 единиц тяжелого медоборудования

Всего в этом году в регионе планируется приобрести 85 рентгеновских аппаратов, 20 маммографов, 15 флюорографов, 10 аппаратов МРТ, 5 КТ и 2 ангиографа

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Около 140 единиц тяжелого медицинского оборудования планируют закупить в этом году в больницы Подмосковья на сумму более 4,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"Мы закупаем новое тяжелое медоборудование, чтобы заменить уже устаревшие аппараты на современные, а также открыть новые кабинеты там, где это требуется. В этом году в наших планах приобрести 137 единиц такой техники на сумму более 4,6 млрд рублей. Это рентгеновские аппараты, маммографы, флюорографы, а также аппараты МРТ, КТ и ангиографы", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Отмечается, что всего в этом году планируется приобрести 85 рентгеновских аппаратов, 20 маммографов, 15 флюорографов, 10 аппаратов МРТ, 5 КТ и 2 ангиографа.

Так, заменить устаревшие аппараты МРТ, выработавшие свой ресурс, в этом году планируется в МОНИКИ, Московском областном онкодиспансере, Ступинской и Солнечногорской больницах. А новые кабинеты МРТ появятся в Воскресенской, Химкинской, Домодедовской, Одинцовской, Истринской, Лобненской больницах. Выработавшие ресурс аппараты КТ заменят в Балашихинской, Красногорской и Долгопрудненской больницах, а новые кабинеты появятся в Бронницкой и Воскресенской. Также в этом году планируется заменить два устаревших ангиографа - в Домодедовской и Егорьевской больницах. Медтехника закупается по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва, благодаря нацпроекту "Здравоохранение".