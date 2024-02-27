Путин отметил значимый вклад фермеров в продовольственную безопасность России

Президент России добавил, что фермеры также активно участвуют в решении востребованных социальных проблем, многое делают для развития сельских территорий, улучшения качества жизни россиян

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXXV Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России по случаю 35-летия возрождения фермерства в России, отметив значимый вклад отечественных фермеров в обеспечение продовольственной безопасности страны.

"Представителей фермерских хозяйств по праву считают продолжателями лучших традиций российского крестьянства, энергичными, рачительными, бережливыми хозяевами, искренне любящими свое дело, родную землю. Сохраняя приверженность этим незыблемым устоям и ценностям, проявляя инициативу и предприимчивость, фермеры успешно трудятся во всех сферах отечественного агропромышленного комплекса, широко внедряют передовые технологии, эффективные модели сельхозкооперации, вносят значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны", - отметил президент в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин добавил, что фермеры также активно участвуют в решении востребованных социальных проблем, многое делают для развития сельских территорий, улучшения качества жизни россиян.

"В этой связи отмечу весомую поддержку, которую оказывает фермерам Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, ее усилия, направленные на повышение престижа профессий, связанных с сельским хозяйством", - подчеркнул президент.

Глава государства выразил уверенность, что нынешний съезд пройдет в плодотворном, конструктивном ключе, а его решения воплотятся на практике.