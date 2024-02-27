Skype оштрафовали на 500 тыс. рублей за нарушение правил распространения информации

Деталей этого дела в суде не уточнили

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Мировой судья в Москве оштрафовал Skype за нарушение правил распространения информации в интернете на 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №371 Таганского района Москвы Skype Communications S.a.r.l. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ (неисполнение организатором распространения информации в сети "Интернет" обязанности уведомить уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о начале осуществления деятельности по обеспечению функционирования информационных систем), назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей 00 копеек", - сказали в пресс-службе. Деталей этого дела в суде не уточнили.

В начале февраля по той же статье был оштрафован мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Суд также назначил компании штраф в 500 тыс. рублей.