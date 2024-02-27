В России весной могут признать супругами гражданских жен погибших в СВО

Факт нахождения в брачных отношениях может быть установлен судом при условии, что мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка и вели общее хозяйство

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Законопроект, который предусматривает возможность признавать супругами граждан, если один из них погиб или пропал без вести во время участия в специальной военной операции, а их отношения не были официально зарегистрированы, может быть принят в весенней сессии Госдумы. Об этом на выездном заседании Совета при Президенте РФ сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"У нас есть дискуссии, есть оппоненты, которые говорят, что мы легализуем фактически брачные отношения. Мы их не легализуем. Этих отношений нет, потому что человек погиб. Мы заботимся о тех семьях, которые остались. <…> Мы стараемся убедить коллег. Понимаем, что, скорее всего, во втором чтении у нас будут поправки. Надеемся, что в весеннюю сессию законопроект будет принят", - сообщил Крашенинников.

Новое положение предлагается внести в закон "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации". По нему, один из "гражданских" супругов сможет через суд установить факт брака в случае, если другой супруг погиб, призван безвестно отсутствующим или объявлен умершим в связи с участием в специальной военной операции либо в связи с проживанием или временным пребыванием на территориях проведения специальной военной операции. Факт нахождения в брачных отношениях может быть установлен судом при условии, что мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка и вели общее хозяйство.

Авторами инициативы этого законопроекта стали первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, а также главы комитетов Госдумы и Совфеда по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас.