СМИ: число случаев заражения денге в Сан-Паулу уже превысило показатели 2023 года

Оно достигло порядка 16 тыс. случаев, сообщила газета Folha de S. Paulo

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 февраля. /ТАСС/. Число случаев заражения лихорадкой денге в бразильском штате Сан-Паулу в 2024 году уже превысило показатели за весь 2023 год. Об этом сообщила газета Folha de S. Paulo.

Согласно данным департамента здравоохранения Сан-Паулу, которые приводит газета, около 16 тыс. случаев заражения денге было зарегистрировано в штате по состоянию на 21 февраля, тогда как за весь 2023 год было зафиксировано около 14 тыс. случаев заболевания. Бразилия, как отмечает газета, "переживает беспрецедентную эпидемию денге". В целом по стране по состоянию на 26 февраля, согласно данным Министерства здравоохранения Бразилии, выявлено 920 тыс. вероятных случаев заболевания и 184 летальных исхода. По оценкам министерства, в 2024 году в стране будет зарегистрировано 4,2 млн случаев заражения денге, что станет "новым рекордом".

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что вспышка лихорадки денге в Бразилии вызвана климатическим феноменом Эль-Ниньо. Данное природное явление оказывает влияние на погодные условия и способствует повышению температуры как на суше, так и в океане, что приводит к росту численности желтолихорадочных комаров (лат. Aedes aegypti), переносчиков лихорадки.

Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэс 5 февраля объявил режим чрезвычайной ситуации в городе в связи с эпидемией. Это произошло за несколько дней до начала всемирно известного карнавала.

Лихорадка денге - опасное тропическое заболевание. Болезнь попала в Бразилию в конце XIX века из Юго-Восточной Азии. До появления вакцины единственным эффективным средством противодействия эпидемиям денге считалась борьба с местами обитания ее переносчиков - комаров.