Более трети опрошенных жителей Литвы не согласны с повышением военных расходов

По мнению респондентов, оборонная сфера финансируется достаточно

ВИЛЬНЮС, 27 февраля. /ТАСС/. Оборонная сфера финансируется в Литве на достаточном уровне, поэтому еще больше наращивать военные расходы не следует. Такого мнения придерживаются более трети участников опроса общественного мнения, проведенного по заказу агентства BNS центром изучения общественного мнения и рынка Vilmorus.

"Около одной пятой населения (18,6%) согласились бы с более высокими налогами на обеспечение обороноспособности, однако более трети из участников опроса (36%) высказались против наращивания военных расходов", - говорится в обнародованных для СМИ выводах опроса. Он проводился 8-17 февраля с участием 1 002 респондентов.

В декабре Сейм (парламент) утвердил государственный бюджет Литвы на 2024 год с рекордными ассигнованиями на нужды обороны в размере 2,75% валового внутреннего продукта (ВВП). В 2023 году они составляли 2,52%. Литовские политики считают необходимым как можно скорее довести финансирование военных нужд до 3% ВВП и находятся в поиске дополнительных источников финансирования.

Как отмечала премьер-министр Ингрида Шимоните, в течение шести лет Литве необходимо дополнительно к тому, что выделяется сейчас, тратить на оборону 0,7% ВВП, а в последующие годы - дополнительные 0,4% ВВП.