Суд арестовал имущество и счета жены иноагента Акунина на 6 млн рублей

Арест наложен до 14 июня

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы наложил арест на счета и имущество жены писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили, признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Эрики Чхартишвили. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительные меры в виде ареста на счета и имущество Эрики Чхартишвили на общую сумму порядка 6 млн рублей. Арест наложен до 14 июня", - сказали в пресс-службе. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, следствие полагает, что арестованные счета и имущество используются для обеспечения проживания Акунина в Великобритании.

Акунин заочно арестован судом Москвы и объявлен в международный розыск по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма и в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. За оправдание терроризма ему грозит до семи лет лишения свободы, за распространение ложной информации - до 10 лет.

Ранее писатель в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признал, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы, при этом оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников. После публикации записи разговора сеть книжных магазинов "Читай-город - Буквоед" приостановила продажи его книг. Писатель с 2014 года живет в Лондоне. Росфинмониторинг включил Акунина в реестр террористов и экстремистов 18 декабря 2023 года. 12 января Минюст РФ внес его в реестр иноагентов.