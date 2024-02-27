В Воронеже отреставрируют храм, в котором освятили учрежденный Петром I Андреевский флаг

Работы намерены начать в 2024 году

ВОРОНЕЖ, 27 февраля. /ТАСС/. В Воронежской области проведут реставрацию Успенского Адмиралтейского храма, в котором епископ Митрофан освятил учрежденный Петром I Андреевский флаг и построенные в Воронеже корабли первого регулярного военно-морского флота России. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Успенский Адмиралтейский храм - единственное сохранившееся здание [в Воронеже], которое непосредственно связано с именем Петра I и периодом воронежского кораблестроения. Это объект культурного наследия федерального значения "Церковь Успения". Здание обновляли в 2011 году. Прошло уже много времени, да и на состояние строения влияет повышенная влажность из-за близкого расположения к водохранилищу. О планах по развитию Петровской набережной и Петровского острова не раз говорил, обязательно обновим и здание церкви", - написал он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, работы планируют начать в 2024 году, в первую очередь в реконструкции нуждается фасад храма. Гусев уточнил, что в регионе разработают документацию для реставрации Успенского Адмиралтейского храма, который стал каменным в конце XVII века. В этой церкви служил духовный наставник и сподвижник Петра I - первый епископ Воронежский Митрофан, сам император пел здесь на клиросе. Митрофан здесь же освятил Андреевский флаг, учрежденный Петром I в Воронеже 11 декабря 1699 года в качестве официального флага Российского военно-морского флота, а также построенные в Воронеже Петром I корабли первого регулярного военно-морского флота России.

"Осмотрел храм вместе с руководителем Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Александром Сидякиным. Договорились включить церковь в проект партии "Историческая память" (в рамках проекта подобные объекты восстанавливают с использованием механизма государственно-частного партнерства). Благодаря ему по всей России привели в порядок уже более 140 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения", - написал глава региона.

Успенский Адмиралтейский храм - один из древнейших в Воронеже, первое упоминание о тогда деревянной церкви относится к 1594 году. Военные корабли строили в регионе более чем на 10 верфях, в том числе в Воронеже, Павловске, Острогожске, Рамони, Таврово и других городах. 2 апреля 1696 года был освящен и спущен на воду корабль-галера "Принципиум". По данным историков, Петр I приезжал в Воронеж 13 раз и провел здесь в общей сложности почти 500 дней. В 1711 году строительство кораблей в Воронеже прекратилось, царские постройки быстро пришли в ветхость и погибли в пожаре 1748 года, а Успенская Адмиралтейская церковь сохранилась и стала приходской.