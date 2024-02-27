В Анадыре заболеваемость ОРВИ среди дошкольников превысила эпидпорог на 70%

Чаще всего заболевают дети в возрасте 3-6 лет

ТАСС, 27 февраля. Резкий подъем простудных вирусных заболеваний фиксируется в Анадыре на Чукотке, чаще других заболевают дети в возрасте 3-6 лет. Эпидемический порог в этой возрастной группе превышен более чем на 70%, сообщили ТАСС в окружном Роспотребнадзоре.

"За последнюю неделю зафиксировано более 450 случаев заражения ОРВИ и гриппом, большинство из них - среди детей. Эпидпорог среди дошкольников 3-6 лет превышен на 70-72%. Карантины введены в двух малокомплектных школах округа - в селах Нунлигран и Новое Чаплино - там болеют более 20% детей", - сообщили в ведомстве.