В Подмосковье планируют сжечь самое больше чучело на Масленицу

"Арт-Масленица" пройдет 16 марта в музее-заповеднике "Горки Ленинские"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Праздничная программа под названием "Арт-Масленица" пройдет 16 марта в музее-заповеднике "Горки Ленинские" в Московской области. Гостей ждут концерты и другие развлечения, а также самое большое в стране чучело, которое традиционно сжигают в Масленицу, сообщила пресс-служба культурной площадки.

"16 марта в 12:00 в музее-заповеднике "Горки Ленинские" состоится "Арт-Масленица", на которой планируется сжечь самое высокое чучело в стране. На создание конструкции понадобится три недели, 60 метров досок, 500 метров бруса и 80 метров ткани", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Масленица в "Горках Ленинских" проводится ежегодно с 2016 года. "За это время само чучело значительно "совершенствовали". Теперь это не только самая высокая, но и яркая конструкция. На ее создание требуется почти три недели, за которые собирается каркас, проводится его перенос на поле, украшение и раскраска Маслены и ее охрана. "Этажи" чучела специально заполняются сеном, низ укрепляют бревнами. Чтобы Маслена быстро занялась, внутри устанавливают высокие горбыли", - рассказали в музее-заповеднике.

Как отметил директор музея-заповедника Евгений Сарамуд, в 2023 году Масленицу в "Горках Ленинских" посетили около 5 тыс. человек. "В этом году мы поменяли локацию и формат праздника, разнообразили программу, привлекли лучших фолк-исполнителей страны, таких как Алена Минулина, Deedfolk, "Нестеровы. Группа Сокол" и другие. Все масленичные дни принимаем гостей на наших программах и тематических экскурсиях. Для полного погружения в праздник создали семейный масленичный тур", - цитирует пресс-служба директора.

Уточняется, что на игровой программе взрослые и дети будут соревноваться в перетягивании каната, метать валенки и пилить бревна, а также посетят "Стан богатырей" с шатрами, сундуками, стягами и витязями. Гости увидят бой с участием профессиональных реконструкторов, экипированных и вооруженных в точные копии доспехов и оружия IX-XI веков, постреляют из лука, попрыгают через богатырскую скакалку, прогуляются по ярмарке мастеров. На площадке Масленицы гостей ждет барабанное шоу, балалайки, хороводы, специальная детская программа, блинный рынок и кулинарные поединки. С 10 марта в течение всей масленичной недели для посетителей подготовили музейные и этнографические программы, посвященные традиционным проводам зимы.