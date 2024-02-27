Ямал намерен восстановить два дома культуры в подшефном Волновахском районе ДНР

Работы планируют провести в 2024 году

ТАСС, 27 февраля. ЯНАО отремонтирует два дома культуры в подшефном Волновахском районе ДНР, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В этом году округ отремонтирует два дома культуры в Волновахском районе в селах Ближнее и Свободное. Сейчас строители завершают демонтажные работы и приступают к восстановлению", - говорится в сообщении.

Ремонту подлежат дома культуры в селе Свободном площадью чуть более 1 тыс. кв. м и в селе Ближнем, площадь которого около 2 тыс. кв. м. После восстановления объекты оснастят новой современной удобной мебелью и необходимым оборудованием. У жителей сел всех возрастов появятся дополнительные возможности для организации досуга, творческого развития и проведения культурных массовых мероприятий.

Ранее отремонтировали помещение сельского дома культуры в селе Равнополь. Восстановление Волновахского района проводится в рамках комплексной программы поддержки территории до 2025 года, утвержденной губернатором Ямала.