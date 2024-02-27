СМИ: праздник фонарей в Санье на Хайнане приобрел популярность среди иностранцев

По данным газеты "Санья жибао", власти города поощряют развлекательные мероприятия, чтобы создать комфортные условия для туристов

ХАЙКОУ /Китай/, 27 февраля. /ТАСС/. Курортный город Санья южнокитайской провинции Хайнань в текущем году приобрел большую популярность среди посетивших остров иностранцев, которые стали свидетелями многочисленных мероприятий по случаю отмечавшегося в КНР Праздника фонарей. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

Авторы издания опросили иностранных гостей, которые почувствовали очарование традиционной культуры Хайнаня. Этому во многом способствовали официальные меры по созданию комфортных условий для туристов, которым администрация Саньи старается обеспечить дружелюбный прием.

Власти города поощряют всевозможные красочные развлекательные мероприятия, поскольку они производят большое впечатление на приезжих. Благодаря этому многие гости острова, проникнувшись ощущением радости и праздника, готовы снова сюда приехать, чтобы отдохнуть от забот в условиях тропического климата.

В текущий зимний сезон на Хайнань приехали отдыхать многие россияне. Как считает туристка София из России, слова которой приводит газета, в Санью "должен приехать каждый, чтобы почувствовать его очарование".

Жители Китая в 15-й день первого месяца по лунному календарю (в текущем году - 24 февраля) отмечают Праздник фонарей (Юаньсяоцзе). Он знаменует завершение мероприятий по случаю традиционного Нового года. В эту дату принято совершать прогулки в парках и зонах отдыха, прилегающих к берегам водоемов.

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. В 2023 году его валовой продукт составил 97,13 млрд юаней (примерно $13,66 млрд), увеличившись на 12%. Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов: все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтинг и пляжный отдых.