В Запорожской области системой долговременного ухода воспользовались 200 пожилых людей

В регионе направили 12 млн рублей на закупку 976 технических средств реабилитации

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. В Запорожской области 200 человек, нуждающихся в постоянном уходе, воспользовались системой долговременного ухода на дому. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве труда и социальной политики.

"На территории Запорожской области внедрен пилотный проект системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе. Основной целью проекта является повышение качества жизни указанной категории граждан путем предоставления полноценного ухода на дому. Услуги предоставляются совершенно бесплатно. За период с 1 сентября 2023 года по 29 декабря 2023 года было выявлено и поставлено на обслуживание по системе долговременного ухода 200 граждан", - сказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что закупили 976 технических средств реабилитации 19 видов на общую сумму почти 12 млн рублей.

Кроме того, в 2023 году состоялось открытие трех отделений для поддержки и предоставления социальной помощи гражданам Мелитополя и района. "Теперь граждане пожилого возраста Мелитополя и Мелитопольского района могут получать квалифицированные услуги отделения социального обслуживания на дому или в удобном для них микрорайоне города", - отметили в министерстве труда и соцполитики региона. В Мелитополе также открыли социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста.

Система долговременного ухода - это комплексная программа поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность самообслуживания. Люди могут получить социальное обслуживание или медицинскую помощь на дому, а также в дневном или круглосуточном стационаре. Для этого привлекают сиделок или учат членов семьи правильно ухаживать за родственником.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее сообщала, что около 8,4 млн человек пожилого возраста и инвалидов получают социальные услуги в России в 2024 году, тогда как в 2018 этот показатель составлял всего 3,4 млн человек. Сейчас социальные услуги пожилым гражданам предоставляют более 5 тыс. государственных организаций социального обслуживания. Это помощь на дому, развивающие занятия в комплексных центрах социального обслуживания, уход в социальных домах-интернатах. Вице-премьер добавила, что в 2023 году долговременным уходом были охвачены 171,2 тыс. россиян, из них в сельской местности - 41,6 тыс. человек. Это порядка 10% нуждающихся в уходе граждан. За период с 2019 года введено в эксплуатацию 57 домов-интернатов нового типа для проживания 6 тыс. человек.