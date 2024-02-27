В Кисловодске начали проверку сообщения о минировании девяти социально значимых объектов

Злоумышленники сообщили о наличии взрывных устройств в городском суде, мировом суде, детских садах №23, №5, №20, библиотеке №6, управлении городского хозяйства и школе №2

ПЯТИГОРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о минировании девяти социально значимых объектов в Кисловодске, информация проверяется. Об этом сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"Сегодня в Кисловодске вновь поступила информация о угрозе минирования. Злоумышленники сообщили о якобы наличии взрывных устройств в девяти социально значимых объектах: городском суде, мировом суде, детских садах №23, №5, №20, библиотеке №6, управлении городского хозяйства и школе №2", - написал Моисеев в Telegram-канале.

По его словам, все службы экстренного реагирования выехали на место. Кинологи проведут осмотр всех зданий.