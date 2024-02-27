В метро Москвы открылась фотовыставка МЧС, посвященная культуре безопасности

Экспозиция продлится две недели

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Фотовыставка МЧС России "Безопасность начинается с тебя" открылась во вторник на станции "Выставочная" в Московском метрополитене.

Как передает корреспондент ТАСС, яркие плакаты о безопасности стали частью новой социальной рекламы, которая реализована по поручению главы МЧС России Александра Куренкова и при поддержке столичного департамента транспорта.

"Мы поставили себе цель говорить об основах безопасной жизни на более доступном, в то же время привлекающем внимание языке. Для этого мы обратились к профессионалам из сферы маркетинга, рекламы, дизайна, познакомили их с фактами, проблематикой и попросили показать, как еще можно говорить о вопросах безопасности", - отметил директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

Экспозиция продлится две недели. "Мы благодарим мэра Москвы Сергея Собянина и транспортный комплекс столицы за регулярное участие в демонстрации социально значимого контента, ведь культура безопасности - это общее дело", - добавил глава департамента МЧС.