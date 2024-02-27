В украинских соцсетях появилось видео очередной уличной потасовки с военкомом в Одессе

Чем закончился конфликт, не уточняется

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Видео очередного уличного конфликта мужчины призывного возраста с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) распространяется в украинских соцсетях. Об этом сообщило местное издание "Страна".

На видео, которое опубликовало издание, двое военных о чем-то спорят с мужчиной и женщиной. Когда его спутница замахнулась на военкома рюкзаком, мужчина попытался скрыться. Военный догнал убегающего, тогда он для защиты поднял камень, после чего сотрудник военкомата что-то распылил ему в лицо из баллончика, а затем несколько раз ударил.

Чем закончился конфликт, не уточняется. По информации издания, этот случай, как и многие другие, произошел в Одессе.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Действия военкомов нередко становились причиной скандалов, а практически поголовная коррупция в ТЦК вынудила президента Украины Владимира Зеленского сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это, в соцсетях регулярно появляются видео, на которых сотрудники ТЦК пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, буквально месяцами не выходят из дома.

Подобные случаи происходят практически по всей Украине. Видеозаписи инцидентов, происходящих во время рейдов сотрудников военкоматов в общественном транспорте, часто публикуют одесские издания. Военкомы зачастую сталкиваются с сопротивлением мужчин призывного возраста и критикой со стороны остальных пассажиров.