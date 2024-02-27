В Элисте двоих пострадавших при взрывах бойцов Росгвардии выписали из больницы

Третий сотрудник продолжит лечение в Главном военном клиническом госпитале войск Национальной гвардии России

ЭЛИСТА, 27 февраля. /ТАСС/. Двое из трех пострадавших в результате взрыва в Элисте бойцов Росгвардии выписаны из республиканской больницы с выздоровлением, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Калмыкия.

"Два сотрудника Росгвардии выписаны из республиканской больницы с выздоровлением. Третий боец, получивший наиболее тяжелые травмы при взрыве в Элисте, продолжит лечение в Главном военном клиническом госпитале войск Национальной гвардии России, расположенном в городе Балашихе Московской области. Его состояние оценивается как стабильное", - сказали в пресс-службе.

Женщина-психолог продолжает лечение в республиканской больнице в Элисте, ее муж - в Национальном медицинском исследовательском центре глазных болезней имени Гельмгольца Минздрава РФ в Москве, куда он был доставлен бортом санавиации. Врачи также оценивают их состояние как стабильное.

Вечером 10 февраля мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, пришел на прием в центр по оказанию психологической помощи. По предварительным данным, в ходе конфликта с работником центра пациент произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего погиб. Психолога и ее мужа с тяжелыми ранениями госпитализировали в республиканскую больницу.

11 февраля около 01:20 мск в доме, где проживал мужчина, произошла детонация неустановленного взрывчатого вещества, в результате чего пострадали трое сотрудников управления Росгвардии по республике, которые проводили мероприятия по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. По этим двум фактам следователи возбудили уголовные дела. Прокуратура Калмыкии поставила на контроль ход их расследования.