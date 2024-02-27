Предприятие Роскосмоса поставит 10 трамвайных вагонов в Хабаровск

Их оснастят системой учета пассажиропотока и валидаторами для безналичной оплаты проезда

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Роскосмос) до ноября 2024 года поставит в Хабаровск 10 трамвайных вагонов. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Усть-Катавский вагоностроительный завод признан победителем конкурса на поставку 10 новых односекционных трамвайных вагонов для Хабаровска. Трамваи поступят в город разными партиями в срок по 31 октября 2024 года", - говорится в сообщении госкорпорации.

Трамваи оснастят системой учета пассажиропотока, медиакомплексом, валидаторами для безналичной оплаты проезда. "Мы рады возобновить сотрудничество и изготовить новые трамваи модели 71-623-04 для Хабаровска. Трамваи частично низкопольной линейки УКВЗ хорошо известны на рынке благодаря надежности и адаптированности к любой инфраструктуре, проверены многолетним опытом производства и эксплуатации", - привели в Роскосмосе слова гендиректора УКВЗ Романа Новикова.

Усть-Катавский вагоностроительный завод способен производить трамвайные вагоны с различной шириной колеи и различными системами управления тягового электрооборудования, запасные части и сервисное оборудование. УКВЗ ранее являлся филиалом Центра имени М. В. Хруничева. Сейчас он полностью выведен из его состава.