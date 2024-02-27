Арестованного за хищение нефтепродуктов экс-главу АП Украины отпустили под залог в $7 млн

Сергей Пашинский назвал предъявленные обвинения фейком

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Бывший и.о. руководителя администрации украинского президента (с 5 марта по 10 июня 2014 года), экс-депутат Верховной рады Сергей Пашинский, обвиняемый в хищении нефтепродуктов, сообщил, что отпущен из СИЗО под залог в $7 млн.

"Только что предприятия - члены Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины внесли за меня полный залог. Я вышел на свободу", - написал Пашинский на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он назвал предъявленные обвинения фейком.

Накануне Высший антикоррупционный суд Украины отправил Пашинского в СИЗО с возможностью внесения залога 272 млн гривен ($7,08 млн). Пашинский, а также ряд других фигурантов обвиняются в хищении нефтепродуктов почти на 1 млрд гривен (около $26,6 млн).

12 февраля Служба безопасности Украины предъявила обвинения в нанесении ущерба почти на 1 млрд гривен Пашинскому, бизнесмену Сергею Тищенко и ряду других фигурантов. По данным следствия, обвиняемые незаконно присвоили и продали 97 тыс. тонн нефтепродуктов, конфискованных государством у структур бизнесмена Сергея Курченко, которые должны были пойти на нужды армии. По версии следствия, Пашинский, используя свое влияние и административный ресурс, обеспечивал политическое прикрытие сделок. Тищенко 13 февраля был отправлен под стражу до 11 апреля с возможностью внесения залога в размере 363 млн гривен ($9,5 млн).

В России Пашинскому заочно предъявлено обвинение в принятии решения о проведении силовой операции в Донбассе, в результате которой за два года пострадали и погибли почти 1,4 тыс. человек. В апреле 2014 года, когда была начата эта операция, он входил в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров называл Пашинского причастным к расстрелам на "майдане" 20 февраля 2014 года. Тогда от пуль неустановленных снайперов на Институтской улице, по официальным данным, погибли 53 человека. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".