МВД начало проверку из-за обнаружения видеокамеры напротив здания Минобороны в Москве

Оборудование изъяли

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники столичного главка МВД России начали доследственную проверку после обнаружения видеокамеры, установленной напротив здания Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Вечером 26 февраля в полицию обратился работник коммунальной службы, который сообщил о том, что на чердаке здания на Фрунзенской набережной, расположенного напротив Минобороны России, найдена видеокамера на штативе и антенна. Оборудование изъято", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время специалисты изучают, как использовалась видеокамера, какие кадры удалось снять. "По данному факту проводится доследственная проверка", - сказал представитель правоохранительных органов. Об инциденте доложено в ФСБ по ЦАО Москвы.