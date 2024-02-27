Еще три женщины обвинили испанского режиссера Карлоса Вермута в сексуальном насилии

Все события, как предполагается, произошли в период с октября 2012 года по январь 2024 года

МАДРИД, 27 февраля. /ТАСС/. Еще три женщины утверждают, что стали жертвами сексуального насилия со стороны испанского кинорежиссера Карлоса Вермута. Об этом сообщила газета El País.

В конце января издание уже сообщало о трех предполагаемых потерпевших. Женщины заверяют, что режиссер вступил с ними в интимные отношения без их согласия. Все события, как предполагается, произошли в период с октября 2012 года по январь 2024 года.

43-летний Вермут известен в Испании как сценарист, продюсер и режиссер. Одной из самых удачных его работ стал фильм "Маленькая волшебница" (Magical Girl, 2014). Эта лента принесла Вермуту главную награду кинофестиваля в Сан-Себастьяне.